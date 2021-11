Es un hecho muy frecuente el el fútbol que un equipo juegue en superioridad numérica por expulsión o incluso lesión de un rival, pero lo que es del todo inusual es el hecho de que lo haga porque debido a un presunto error, en una ventana de sustituciones entren al terreno de juego tres suplentes y tan solo se retiren dos titulares. Eso es lo que se vivió el pasado domingo en el duelo entre Dux y el Unionistas perteneciente al grupo 1 de Primera RFEF que acabó con 0-0. Con el trajín que se forma ahora en cada ventana de sustituciones desde que se instauraron los cinco cambios, el Unionistas de Salamanca tuvo sobre el terreno de juego durante 45 segundos a 12 jugadores. Sobre el papel una de las tres sustituciones que quería hacer su técnico era la de Nespral por Acosta, pero el primero no abandonó el campo y el segundo sí entró

El Dux hizo público en el minuto a minuto en sus redes sociales la situación.

En el acta el trencilla Orellana Cid asumió el error como propio del equipo arbitral: «Por error nuestro la tercera sustitución no fue mostrada, siendo ésta la entrada del del jugador sustituto nº5, por el jugador nº8, quien no llegó a salir del terreno de juego. Tras esto el juego se reanuda con 12 jugadores del equipo Unionistas Salamanca permaneciendo con 12 jugadores durante ese periodo hasta que nos percatamos después de una detención del juego, momento en el cual hacemos salir al jugador número 8 del mencionado equipo. En total, el citado equipo estuvo con 12 jugadores por un periodo de no más de 45 segundos, en los que no se produjeron goles ni decisiones técnicas o disciplinarias relevantes». De hecho, aunque su técnico dijo en rueda de prensa que los comités tendrían que decidir, de momento el Dux no ha dicho que vaya a reclamar alineación indebida de forma oficial.