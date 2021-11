El PSG duda de la continuidad de Sergio Ramos en el equipo. El diario francés 'Le Parisien' informa en su edición digital de que el club ya no considera "una utopía" rescindir el contrato del jugador, que aún no ha debutado con el equipo tras su fichaje en verano.

Ramos, que continúa recuperándose de una lesión muscular que le mantuvo fuera de las alineaciones del Real Madrid en el tramo final de la pasada Liga, firmó por dos temporadas después de que no alcanzara un acuerdo para renovar con el club blanco.

"La confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de ficharlo, o incluso tras su lesión en el gemelo unas semanas después, ya no es inquebrantable. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la mesa a día de hoy, ya no es ciencia ficción. El PSG empieza a admitir que pudo haberse equivocado", señala la información.