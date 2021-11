Cristiano Ronaldo repasó, en DAZN, algunas de las claves de su nueva etapa en el Manchester United tras dejar la Serie A. El luso, que ya no lo juega absolutamente todo, hace un repaso de su nueva situación en Inglaterra, de las nuevas generaciones y su trayectoria. ¿Está en su decadencia? “Dentro de mí, tengo la misma hambre de títulos”, expresa.

En la entrevista, Cristiano Ronaldo se refiere a la nueva generación de futbolistas que comienza a asentarse en el fútbol británico y continental: “No solo me refiero al fútbol, esta nueva generación, probablemente de los 90 o los 95… Ven la vida, el fútbol y los problemas de manera diferente. Recuerdo que en mi generación, los del 85, era más difícil jugar en el primer equipo. Recuerdo lo difícil que era jugar en el Manchester United.

También con la selección nacional. Pero en el mundo hoy las cosas son más fáciles y ellos no las valoran lo suficiente, es lo que pienso”, explica el delantero del Manchester United, que ha regresado esta temporada a los ‘Red Devils’ después de triunfar en el Real Madrid y en la Juventus de Turín: “En mi segundo día con el grupo, di un discurso en el hotel y dije que estoy orgulloso de estar aquí y veo un gran potencial en esta nueva generación de jugadores.

Mis ganas, mi mentalidad y mi filosofía son las mismas. Como jugador he cambiado, por supuesto. Jugaba más como extremo, era más rápido, regateaba más… Y ahora mido más mis objetivos. Guardo la energía para los momentos adecuados en los que matar el partido. La experiencia en el juego te hace decidir mejor”.

Cristiano Ronaldo tiene claro cuál es el camino que debe seguir su equipo para recuperar la senda de victorias y títulos de épocas anteriores: “No he venido de vacaciones, he vuelto para ganar títulos, si es posible. Y si todos pensamos así, creo que será posible. ¿Será difícil? Por supuesto. Tenemos nuevos jugadores, nuevo sistema... Sí, pero eso no importa. Tenemos que pensar en positivo, creer, estar juntos”. Además, su regreso a la Premier League le ha permitido volver a apreciar las diferencias con otras ligas en las que ha jugado: “En la Premier, los jugadores son más honestos, en mi opinión. No pegan tantas patadas”, afirma el jugador del Manchester United.