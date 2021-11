Tras la destitución de Ronald Koeman empezó en el Camp Nou el baile de entrenadores, aunque la directiva tenía claro quien era su favorito y prácticamente no se ha hablado de nadie más que no se Xavi Hernández. El que fuera mediocentro del conjunto blaugrana se encuentra entrenando al Al Sadd catarí y aunque desde Barcelona aprietan para desbloquear su fichaje, desde Qatar no ofrecen facilidades, pero en las últimas horas parece que se han suavizado las conversaciones y el nuevo técnico podría ser presentado en los próximos días.

Mateu Alemany y Rafa Yuste viajaron a Doha para poder negociar con los dirigentes del club árabe y el pasado miércoles por la noche se reunieron en una cena. La situación parecía entonces complicada, pero ahora las noticias parecen tener otra cara. Según Sport, el jeque y Xavi Hernández podrían haber alcanzado ya un acuerdo para desbloquear su fichaje y completar su vuelta a España, esta vez como técnico. Aunque el acuerdo no es aún definitivo y las conversaciones se retomarán el próximo viernes 5 por la mañana.

Desde el FC Barcelona agradecen los esfuerzos que Xavi está realizando desde Qatar, ya que su labor para salir del club está siendo vital para poder recalar de nuevo en el Barça. La cláusula del catalán con el Al Sadd asciende a los seis millones de euros, aunque en los últimos días los esfuerzos en Can Barça se han centrado directamente en intentar reducir al máximo esta cantidad, ya que la economía actual no permite flexibilizar en exceso.

¿Cuándo viajará a Barcelona?

Seguramente es la pregunta que tantos culés se están haciendo en estos momentos. Según Sport, la intención del exjugador es poder llegar a la ciudad condal el próximo sábado 6 junto a Rafa Yuste y Mateu Alemany. Aunque esta es solamente la idea del técnico, ya que el viernes será el día clave para saber lo que deberá pagar el Barça y si finalmente el jeque va a dejar salir a Xavi o si, en cambio, va a forzar la maquinara para sacar más tajada. Además, ambos clubs están negociando pactos de futuro que podrían aportar beneficios a largo plazo para la entidad, que atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia, tanto económica como deportivamente.