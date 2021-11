El ex entrenador valencianista, Ernesto Valverde podría volver a los banquillos en apenas unos días, según el diario Sport.

Sería su primera vuelta a los banquillos después de la triste salida del Barcelona. Los magnates del Newcastle iban con todo a por Unai Emery, pero después de la reunión de este con la familia Roig y su plantilla, ha decidido continuar en La Cerámica.

Pues bien, tras rechazar la oferta por parte del ahora entrenador del Villarreal, el candidato número uno para sustituirle en el interés de las 'urracas' es Valverde.

Aunque todo pasaría porque el ex técnico del Barcelona quiera volver a dirigir un equipo, puesto que no ha mostrado mucho ánimo. En el caso de que el 'Txingurri' no quisiera, en este enredo a tres, el elegido sería Diego Martínez.