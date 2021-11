Tiene trabajo por delante y poco tiempo que perder. Ya lo sabía el de Terrassa cuando puso todo de su parte para regresar al club de su vida, pero si le quedaba alguna duda, el equipo desnudó todas las miserias en la segunda parte de Balaídos.

Xavi Hernández toma las riendas de un equipo descompensado en algunas posiciones, asolado por las lesiones y de una fragilidad máxima tanto en el aspecto físico como en el mental. Durante la temporada, cualquier gol en contra ha significado un duro golpe casi imposible de remontar, pero es que en Vigo el equipo tiró por tierra una ventaja de tres goles. El varapalo fue impresionante y ahora toca mucho trabajo, conocimiento del club y acertar en las decisiones.

Los puntos más urgentes

1.Devolver la autoestima a un equipo sin confianza

Tanto mazazo seguido ha dejado al vestuario tocado. El fútbol, como tantas cosas en la vida, es un estado de ánimo y el del Barça está ahora mismo por los suelos. A Xavi y su staff técnico le espera una ardua labor psicológica para devolver la moral a un equipo hundido. La mejor receta para recuperar la autoestima es ganar partidos, el derbi y el cara o cruz ante el Benfica los primeros En este vestuario hay campeones del mundo, futbolistas que lo han ganado todo y en general pueden seguir dando mucho más de sí. Xavi necesita dar con la tecla que los vuelva a enchufar.

2.Meter mano en las lesiones

Ningún equipo se escapa de las lesiones a lo largo de la temporada, pero cuando hay prácticamente más futbolistas en la enfermería que sanos, es que las cosas no se están haciendo bien. El Barça viajó a Vigo con ocho bajas y se sumaron tres más: Ansu, Eric y Nico. Xavi Hernández parece tener claro el diagnóstico y antes de su llegada ya se ha ido comentando que pretende variar algunas estructuras del funcionamiento interno como la médica. Podría recuperar a un hombre de su total confianza como Ricard Pruna. Hay que parar la sangría.

3.Poner a los jugadores como 'motos'

Además del aspecto médico, está el físico. Y es que si el equipo no está a tono físicamente, poco podrá hacer. El 'desaguisado' de Balaídos se explica también porque los jugadores del Celta volaban mientras que los azulgranas no llegaban a los cortes. No fue el primer partido en el que se evidenció falta de condición física sobre todo en las segundas partes. Y en Europa, la diferencia se hace todavía más evidente. Algunos jugadores han reconocido que en otros equipos trabajan más en los entrenamientos. Con Xavi no puede suceder.

4.Encontrar soluciones a una plantilla descompensada

Xavi se puede adaptar a distintos esquemas tácticos, pero como poseedor del ADN azulgrana, el 4-3-3 es el modelo que se intuye hará servir en el Barça. Otra cosa es que la disposición de la plantilla no se lo permita, pues por poner un ejemplo, no hay suficientes extremos. Dembélé vuelve a estar lesionado y Demir no ataca línea de fondo. Sobran mediapuntas y en los laterales siempre hay déficit de alternativas. El mercado de invierno todavía queda lejos y Xavi deberá encontrar soluciones hasta enero, buscando fórmulas imaginativas, pero sobre todo, consiguiendo sacar el máximo provecho de cada jugador. Sergi Barjuan ya puso algo de lógica en la disposición táctica, pues los últimos partidos con Koeman fueron un desbarajuste.

5.Mirar a La Masia y ser atrevido

La primera decisión que tomó Xavi Hernández solo aterrizar de Barcelona fue ir a ver en directo al Barça B. Un gran comienzo. El futuro de un Barça sin recursos económicos está en su cantera. Pero no basta solo con teorizarlo. Hay que creérselo de verdad. Y aunque son futbolistas muy buenos, la apuesta no es fácil. A Ronald Koeman hay que reconocerle su valentía con Ansu, Gavi o Nico, aunque las circunstancias también 'ayudaron'. Xavi deberá seguir confiando en estos talentos y sacar nuevos, sin 'quemarlos' pero sin ponerles barreras. Se espera muchísimo del egarense en este sentido.

6.Gestionar un vestuario con 'vacas sagradas'

Posiblemente, el reto más mayúsculo que tenga el nuevo entrenador es la gestión del vestuario. A nadie se le escapa que hay futbolistas con un peso muy específico, como es el caso de los capitanes Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Jordi Alba. Siendo muy importantes, también en la selección, y no se trata de acabar con ellos, se trata de que tengan su influencia adecuada, de que se les respete por todo lo que han dado y siguen dando, pero también que den ejemplo. Ellos y todos los demás. El vestuario debe ser una piña que reme en la misma dirección.

7.Ser capaz de plasmar sus ideas en un grande

La trayectoria de Xavi en el Al-Sadd ha sido espectacular, pero el Barça es otra historia. El examen de Xavi será demostrar que lo que ha conseguido con el equipo catarí lo puede lograr también con el cuadro azulgrana. En lo futbolístico, debe imponer sus ideas, devolver el juego de toque pero a la vez profundo del mejor Barça. Ha tenido grandes maestros tanto en el equipo azulgrana, sin duda Pep Guardiola, como en la selección, como Luis Aragonés, al que Xavi idolatra, y Del Bosque. Al fin y al cabo el fútbol es fútbol en todas las categorías y lo importante son las ideas y cómo plasmarlas.

8.Ser compañero pero no amigo

La línea que separa el compañerismo del amiguismo es a menudo fina y difícil de no traspasar para un técnico joven que no hace tanto estaba en el otro lado de la barrera. Algunos dudan Xavi Hernández consiga hacerse respetar en el vestuario como sí hizo en su anterior equipo, olvidando que ahí también hay jugadores importantes y veteranos como Santi Cazorla, que habla maravillas de Xavi y sus métodos. Se trata de dejar clara la jerarquía desde el primer día y que el vestuario vea a Xavi como un aliado, pero que no le temblará la mano si es necesario.

9. Recuperar/ser drástico con Coutinho, el fichaje más caro de la historia

El Barça tiene un problema con Philippe Coutinho y Xavi deberá coger 'el toro por los cuernos'. Si algunas actitudes son del todo inadmisibles, como su aparente desgana en Vigo, todavía lo son más si se trata del futbolista más caro de la historia del club azulgrana. A buen seguro que el técnico de Terrassa intentará reconducir la situación, el brasileño tiene mucho fútbol en sus botas y debe ser importante en este equipo, pero si no hay manera, también deberá demostrar Xavi el carácter suficiente para ordenar decisiones drásticas. Lo que está claro es que el 'caso Coutinho' no puede seguir como hasta ahora.

10. Retornar la ilusión y el orgullo al barcelonismo

El aficionado culé se siente herido, tocado en su orgullo, y Xavi es muy, muy culé. Así que nadie debe explicarle nada. El clavo ardiendo, todas las esperanzas están depositadas en el egarense, en su capacidad para reflotar a un equipo hundido y convertirlo de nuevo en un grande de Europa. No será fácil, seguro que se encontrará muchos obstáculos por el camino, pero si se le deja trabajar hay que ser optimista. Ahora mismo, ningún entrenador generaba más consenso entre los seguidores que él. Parte con dos grandes ventajas: es el técnico al que todos querían y conocen la casa como nadie.