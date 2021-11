En París están enfadados. Y es que la Selección Argentina ha decidido convocar a Leo Messi cuando este está tocado. El argentino estará en los dos partidos de clasificación al Mundial de Qatar contra Uruguay y Brasil tras haber sido seleccionado por Scaloni.

"No estamos de acuerdo en dejar ir por selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o que está en fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones merecen un acuerdo real con la FIFA", explicó Leonardo en ‘Le Parisien’.

Messi tiene problemas en la rodilla y ya se ausentó en el encuentro de Champions contra el Leizpig. Pero no se queda ahí el problema, porque Argentina también ha convocado a otro jugador del PSG, Paredes, quien es baja con el conjunto parisino desde el último parón internacional.