El portero del Elche Edgar Badía afirmó este martes, en declaraciones a los medios del club, que el partido de la próxima jornada ante el Real Betis puede ser un punto de inflexión para su equipo, que suma cinco partidos sin lograr la victoria.

"Tenemos muchos días para analizar lo que hemos hecho bien y mal y para preparar bien un partido ante un rival difícil como el Betis, pero al que creo que podemos ganar", comentó el catalán, quien fue titular la pasada jornada en Mallorca por primera vez en la temporada.

En este sentido, Edgar Badía, que no jugaba desde el pasado mes de abril, dijo estar "contento" por volver a la titularidad y aseguró haber regresado con "buenas sensaciones y a pesar de ese último gol en el minuto 94".

"Tras siete meses sin competir, no noté la inactividad. Tuve buenas sensaciones y estuve bien, ayudando al equipo. Demostré que estaba preparado" indicó Badia, quien explicó la jugada desgraciada para los franjiverdes: "Es un córner con mucho tráfico, con hasta el portero rival. El balón podía caerle a ellos o a nosotros. Decido salir, me encuentro con Mojica en mi trayectoria, me freno y no llego a tiempo". Y Maffeo remata solo. Hay que saber convivir con los errores, trabajar y mejorar".

El portero pidió "tranquilidad" al entorno del Elche a pesar de la mala racha de resultados del equipo, que ha caído a zona de descenso, y aseguró que son los "pequeños detalles" los que están impidiendo al equipo sumar un triunfo que le permita "dar un salto" en la clasificación.

"En el vestuario estamos unidos y con confianza, dando pasos hacia adelante. Esta plantilla tiene más para dar, pero se nos escapan resultados por detalles. Esperamos que pronto podamos celebrar victorias y estar más arriba", finalizó.