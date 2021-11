La llegada de Xavi Hernández al banquillo del Fútbol Club Barcelona ha provocado varios cambios en el día a día de la dinámica de los jugadores del primer equipo. Una de las primeras consecuencias la sufriría Gerard Piqué que, según ha contado El Partidazo de Cope, habría visto como se le anulaba la entrevista que tenía programada para la próxima semana en el programa ‘El Hormiguero’.

Este hecho ocurre después de la insistencia de Xavi en devolver las normas al vestuario del conjunto azulgrana. Una de ellas sería controlar las actividades extradeportivas de sus jugadores, como sería el caso de realizar una entrevista en Madrid y por la noche. "No hace falta ser duro. Es un tema de orden y normas. Como en todas las empresas. Cuando he tenido normas, he ido bien. Y cuando no, hemos ido mal. Hay que ponerlas y cumplirlas. No hay más. No es disciplina, es orden", dijo Xavi en rueda de prensa.