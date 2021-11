El futuro de Cristiano Ronaldo en el Manchester United se empieza a enturbiar cada vez más. El actual parón de selecciones está sirviendo para seguir alimentando una serie de especulaciones que llegan desde Inglaterra sobre su posible marcha a final de temporada, algo que cada día que pasa empieza a ganar más sentido.

La situación del conjunto que dirige Ole Gunnar Solskjaer es cada vez más delicada. El técnico noruego, que se encuentra en el punto de mira, no ha conseguido trasladar al campo el rendimiento que se le presuponía a la plantilla con la que empezó la temporada. Después de descolgarse de los líderes de la Premier League tras haber caído en Old Trafford ante el Liverpool y Manchester City, y tener que cerrar el pase a los octavos de final de Champions, el descontento de Cristiano ya ha trascendido, y ahora, 'The Sun' pone sobre la mesa cinco opciones que estaría valorando el luso si finalmente decide cambiar de equipo a final de temporada.

Primera opción: La traición de fichar por el Manchester City

Estuvo a punto de hacerse el pasado verano, pero al final el pasado en el United frenó el posible fichaje de Ronaldo por el conjunto que dirige Pep Guardiola. Ahora que el portugués quiere seguir aspirando a ganar los máximos títulos posibles, algo que con su actual equipo parece muy difícil, la opción del City vuelve a estar sobre la mesa. El fichaje frustrado de Harry Kane dejó a Pep sin el '9' tan anhelado y que serviría para tratar de resolver la falta de gol que ha mostrado su equipo esta temporada, en el que se ha quedado sin marcar en seis partidos. Quedaría por ver si pesa más la ambición de Ronaldo de seguir engordando su palmarés o la lealtad al que, por el momento, ha sido su único club en tierras británicas.

Segunda opción: La vuelta del hijo pródigo al Real Madrid

La sociedad entre el Real Madrid y Cristiano Ronaldo fue un éxito rotundo, en el que se lograron todos los títulos posibles entre los que destacan las cuatro Copas de Europa que levantó el portugués. El afán de Cristiano por ganar más dinero y una relación desgastada con Florentino Pérez catapultaron su salida del Bernabéu destino Turín, pero lo cierto es que su etapa en la Juventus fue un fracaso, o almenos lejos de lo esperado. Sin Cristiano, los italianos ganaban la Serie A sin despeinarse y llegaban a las rondas finales en Europa. Pero con el portugués, los italianos no han pasado de los cuartos de final y han caído contra rivales mucho más inferiores en cuanto a plantilla como son Ajax, Olympique de Lyon y Oporto y en liga, el Inter rompió la temporada pasada una hegemonía juventina de 9 años levantando el título. Ahora Karim Benzema y Vinicius son las armas del ataque blanco, pero con 'CR7', la batería ofensiva ganaría recursos y le permitiría al equipo blanco volver a luchar 'de tú a tú' con los grandes equipos europeos.

Tercera opción: ¿Junto a Messi y Neymar en París?

La ambición de Nasser Al-Khelaïfi por dotar a su Paris Saint Germain con las mejores piezas del panorama fútbol nunca tiene límites, y añadir a Cristiano Ronaldo a ese engranaje ofensivo, seguro que sería del agrado del jeque del club parisino. Además, la llegada del luso serviría para llenar un más que probable vacío que generará el adiós de Kylian Mbappé el próximo verano.

En París, Ronaldo volvería a estar en un equipo claramente candidato a hacerse con la Champions y además compartiría equipo con Neymar y con un Leo Messi con el que siempre ha rivalizado y con el que debería entenderse para conseguir los objetivos colectivos. Una dupla que parecía inimaginable poder juntar, y por qué no, una posible realidad para la próxima temporada.

Cuarta opción: Vuelta a Portugal, destino Sporting

United y Real Madrid encumbraron a Cristiano Ronaldo, pero los orígenes del portugués antes de su gran salto a los clubes de élite fue en el Sporting de Lisboa. El equipo luso vive un buen momento y cada año compite por la liga (son los vigentes campeones) y en Champions son un equipo que pelea y planta cara. De hecho, esta temporada siguen con opciones de acceder a los octavos de final. Con la llegada de Cristiano, los portugueses reforzarían su favoritismo para hacerse con los títulos nacionales, mientras que en Europa, subirían varios escalones que podrían llevarle a unas rondas inauditas para el Sporting.

Quinta opción: La aventura de Estados Unidos

Sería la opción más "exótica" de las cinco, pero un jugador como Cristiano Ronaldo tiene abiertas las puertas para poner fin a su carrera en Estados Unidos, algo que hicieron jugadores de la talla de Andrea Pirlo, Steven Gerrard o Frank Lampard. También pasó por la MLS David Beckham, que es el actual propietario del Inter de Miami, equipo en el que juegan Gonzalo Higuain y Blaise Matuidi. El reclamo que supondría el desembarco de Ronaldo en Miami generaría una alta expectación ante la población latina que adora el 'soccer', además del prestigio que supondría para la liga estadounidense contar con el portugués.