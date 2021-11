El centrocampista del Elche Gerard Gumbau afirmó este jueves en rueda de prensa que los jugadores del equipo ilicitano creen en la forma de jugar de la presente temporada y se mostró convencido de que el equipo irá a más durante la competición.

“Somos un equipo que compite mucho, no nos vamos nunca de los partidos y son los detalles los que hacen que no sumemos los tres puntos”, dijo el catalán, quien confió en que el Elche saldrá “rápido con una buena racha” de la zona de descenso.

El futbolista aseguró que el ambiente en el grupo es bueno pese a la decepción de haber caído la pasada jornada por primera vez a zona de descenso y explicó que es momento de que los jugadores “se unan más que nunca”.

“Estamos dando un paso adelante a nivel futbolístico. Hay muchos jugadores jóvenes que aún no nos conocíamos y estamos mejorando la compenetración”, detalló Gumbau, para quien este parón de la Liga viene bien “para trabajar y liberar la mente”.

“La semana que viene pensaremos en el Betis, que es rival de Europa League y con una buena plantilla, como todos los de Primera”, dijo el jugador, quien reiteró que los detalles "han marcado mucho” la trayectoria del Elche.

“Las derrotas desde el parón han sido todas por la mínima”, recordó Gumbau, quien aseguró que el entrenador, Fran Escribá, está “tranquilo” porque sabe, como el resto del equipo, “que tiene un equipo para no estar ahí”.

El catalán indicó que no se puede quejar de su situación en el equipo, pese a no ser titular, ya que recordó que llegó “en el último día del mercado”, si bien precisó que “siempre me gusta jugar más”.

“No he tocado techo y puedo aportar mucho más. Me pongo el objetivo de ir creciendo día a día para demostrar que puedo estar ahí”, añadió el catalán.

Gumbau desveló que Escribá le ha pedido al equipo en las últimas jornadas “tener el balón, ser protagonista y hacer daño por fuera” e insistió en que, pese a los resultados, el Elche ha mejorado “bastante”.

“La intención es salvarse lo antes posible para que la gente pueda estar más tranquila y podamos disfrutar”, añadió el centrocampista, quien destacó que la comida que celebró este miércoles toda la plantilla ayuda a mejorar el ambiente.

“Estas cosas hacen que te conozcas más, que hables de otras cosas. Siempre viene bien y hace que te cargues de energía”, concluyó.