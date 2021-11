Raúl de Tomás es, sin lugar a dudas, uno de los futbolistas del momento. Su inicio de temporada con el Espanyol y su convocatoria con la Selección Española, sustituyendo al lesionado Ansu Fati, hace que el delantero madrileño se sienta en una nube después de haberse ganado los méritos logrados hasta la fecha.

El atacante fue una fuerte apuesta del cuadro perico hace aproximadamente dos años, en un momento en el que su actual equipo llevó una dinámica de descenso a Segunda División que finalmente se confirmó, tras abonar 22,5 millones de euros al Benfica y firmando una cláusula de rescisión de sesenta millones de euros. Sin embargo, el precio de su vía de escape puede verse aumentada si debuta hoy bajo las órdenes de Luis Enrique.

El delantero del Espanyol pasará a tener diez millones más de cláusula en su contrato si se viste de corto frente a Grecia. Pasará de tener sesenta a setenta. No obstante, no apunta a salir de la partida. El frente de ataque que tiene previsto sacar Luis Enrique es, de izquierda a derecha, Pablo Sarabia, Álvaro Morata y Dani Olmo, aunque no descarta tirar de los servicios del ex jugador del Rayo Vallecano como revulsivo en la segunda mitad.