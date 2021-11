Se dice que sobre gustos no hay nada escrito, aunque eso está por ver. Dani Alves ha regresado a su casa, al equipo que le dio la gloria y al que ayudó a alcanzarla en numerosas ocasiones. Está claro que a sus 38 años no es el que era e incluso en los últimos tiempos ha disputado más encuentros como mediocentro que en el carril diestro. Pero, ¿de verdad alguien lo recordará en una posición que no sea la de lateral?

No vamos a empezar a detallar su brillante CV, ya que los nacidos en los 80 recordamos jugadores como Karembeu fueron en su momento de los más laureados del Madrid o Maxwell de los del Barça. Cosas que pasan. En este sentido, tiremos de memoria para plantear una pregunta en la que habrá opiniones de todo tipo, pero en la que confío la mayoría coincidan conmigo: ¿Es Dani Alves el mejor lateral derecho de la historia?

Mi cultura futbolera, principalmente por cuestiones de edad, no llega a jugadores como Carlos Alberto o Berti Vogts. Lo siento, no los pude disfrutar. Pero sí he visto una generación que creo que supera a cualquiera del pasado.

Precisamente de la misma edad me gustaría destacar a uno de los mejores laterales que he visto: Philipp Lahm. El histórico defensor del Bayern es, para muchos, el mejor lateral derecho de la historia. El alemán lo ganó todo y siempre fue vital en su equipo y selección. Buenísimo. Pero, sin embargo, yo he visto a otros grandes laterales. Los Sergio Ramos o Javier Zanetti tuvieron años a un nivel sobresaliente en el carril derecho, aunque el andaluz no tardó en pasarse al centro de la zaga.

Otro lateral derecho que marcó una época fue Lilian Thuram, que se desempeñó más como central (como el propio Ramos). Una potencia física descomunal que le hizo triunfar en el Monaco, el Parma o la Juve... aunque algo menos en el Barça. Sin embargo, tampoco le veo al nivel de Dani Alves.

Brasil, cuna de laterales sobresalientes

Hasta el momento diría que ninguno aguanta un debate con Dani Alves, dejando de lado grandes años de manera puntual. Al que sí que disfruté tanto como al culé es a otro brasileño que también jugó hasta una edad similar a la suya, participando incluso en cuatro mundiales. Se trata de Cafú. Salido del Sao Paulo, tuvo un fugaz paso por el Real Zaragoza que muchos ni recordarán. No parecía tan bueno hasta que llegó a la Roma, donde destacó como el mejor del mundo en su posición antes de fichar por el Milan.

Para mí, sin duda, Cafú es el único lateral derecho de la historia que le aguantaría el pulso a Dani Alves, aunque creo que desde un paso por detrás. Esa manera de subir la banda con potencia y el balón controlado está al alcance de pocos laterales, pero acompañarlo de una muy buena defensa es lo que de verdad da o quita el nivel. Que, como dijo aquel, un lateral primero es defensa y después ya será atacante.