Los futbolistas, a pesar de estar envueltos por un aura que les hace parecer máquinas, también son humanos y como tal tienen problemas de salud. En ocasiones, las lesiones que sufren son reparables con facilidad con el tiempo, pero hay algunas otras que obligan a sus retiradas. El ejemplo más cercano es el del 'Kun' Agüero, delantero centro del FC Barcelona que podría retirarse del fútbol tras sufrir un arritmia en el corazón, tal y como ha avanzado 'Catalunya Radio'.

Sin embargo, y a pesar de que aún no se ha confirmado su retirada, el caso del argentino no es único en el mundo del fútbol y por desgracia existen otros ejemplos de jugadores que tuvieron que poner fin o pausar su carrera futbolística de manera prematura por problemas cardiológicos, o que como mínimo se tuvieron que tomar medidas para que pudieran seguir jugando. Algunos de los ejemplos más sonados son los siguientes.

Christian Eriksen, el ejemplo más cercano

Probablemente el caso con más repercusión mediática en los últimos tiempos, sucedido poco antes que el del 'Kun', fue el de Christian Eriksen, jugador del Inter de Milán y de la selección de Dinamarca que durante la pasada de Eurocopa 2021 dejó con el corazón en un puño a todo el mundo del fútbol tras desplomarse durante el partido entre Dinamarca y Finlandia. El centrocampista sufrió una muerte súbita cardíaca que le provocó la aparición de una arritmia maligna (misma patología que la de Agüero) y hasta ahora no ha vuelto a jugar a fútbol. Sin embargo, la implementación de un desfibrilador le podría permitir volver a los terrenos de juego, si fichara por el Ajax de la Eredivisie, liga en la que jugar con desfibriladores está permitido.

Iker Casillas, el capitán que levantó el Mundial

El caso de Iker Casillas fue también muy seguido en España. El que fuera el capitán de la selección durante el Mundial de 2010 dio el susto durante un entrenamiento con el Oporto FC, cuando el de Móstoles se desvaneció durante un entrenamiento. Tras el incidente, "El Santo" fue ingresado y operado con urgencia. Finalmente, un año después de la operación, Casillas, que no jugó ni un solo partido desde que le intervinieran, decidió retirarse del fútbol de manera obligada con 39 años.

Dani Carvajal y Rubén De la Red, los dos casos que se vivieron en el Real Madrid

Otros dos ejemplos, y no muy alejados de Casillas, ya que se produjeron cuando eran jugadores del club en el que triunfó el portero, el Real Madrid, son los de Dani Carvajal y Rubén De la Red, aunque no muy parecidos entre ellos, ya que Carvajal pudo continuar su carrera, mientras que De la Red no. En el caso de Carvajal, el lateral merengue sufrió una pericarditis aguda que le obligó a alejarse de los terrenos de juego un tiempo. Sin embargo, la patología se solucionó y pudo volver a jugar. Por contra, no tuvo la misma suerte Rubén De la Red, que en 2008 se desvaneció, lo que le obligó a retirarse dos años después, con solo 25 años porque le diagnosticaron un virus que le afectaba al miocardio.

Liliam Thuram, un ícono en la defensa

Finalmente, el último ejemplo de la lista, el de Liliam Thuram, aunque existen muchos otros más casos. Por lo que respecta al francés, que fue un ícono a nivel mundial logrando a ser campeón del mundo con Francia, tuvo que abandonar el fútbol por una malformación cardíaca detectada antes de jugar con el Paris Saint-Germain. Además, su hermano falleció años antes jugando a baloncesto por una enfermedad similar.