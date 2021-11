Nadie duda del talento de Martin Odegaard, pero el internacional noruego no está viviendo su mejor momento desde que llegó al Arsenal la temporada pasada. Su gran temporada en el Vitesse y la posterior en la Real Sociedad hicieron que el Real Madrid decidiera repescarle de cara a la temporada 20/21, si bien meses después llegó un ofertón de 35 millones de euros al Santiago Bernabéu que hizo que el centrocampista se marchara al Emirates.

Con Mikel Arteta al mando, no le faltaron oportunidades, si bien el joven jugador (22 años) no ha terminado de asentarse en el once titular, ganándose las críticas de numerosos seguidores 'gunners' en redes sociales. Especialmente, claro, en Twitter. En unas declaraciones aTV2, Odegaard habló al respecto: "Creo que hay mucha mierda en general. No necesito estar en eso. Probablemente no he actualizado Twitter durante mucho tiempo, así que pensé que era inútil. Simplemente lo borré". Y así fue, Martin huyó drásticamente de la red social del pajarito sin mirar atrás. A su vez, aprovecha para mandar un mensaje a los más jóvenes: "Hay que tener cuidado. Hay mucha gente anónima y es muy extraño. Da un poco de miedo si no tienes la cabeza arriba, te puede influir mucho". Lo cierto es que Odegaard no volvió a sonreír desde que se marchó de San Sebastián. ¿Volverá?