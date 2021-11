Hugo Guillamón crece a la velocidad de la luz en el Valencia y en la selección española. El valencianista se ha convertido en el segundo capitán de la Sub-21 por detrás de Abel Ruiz y cada vez está más preparado para dar el salto a la Absoluta en una futuro a medio-largo plazo. Y más teniendo en cuenta que Luis Enrique no se corta a la hora de dar opciones a muchos jugadores y que muchos compañeros de su generación (Ferran Torres, Eric García o el propio Abel) ya dieron el salto. Hugo tiene un año por delante para ganarse una oportunidad del seleccionador. Y en ello está. «Ver en la Absoluta a compañeros que han compartido vestuario conmigo me alegra mucho por ellos y te hace pensar que algún día puedas llegar tú. El míster es verdad que está apostando por gente joven y tengo que hacer las cosas bien en mi club para que me llegue la oportunidad», decía recientemente Hugo en la entrevista a SUPER.

Hugo no tiene prisa. Va paso a paso y partido a partido. La Sub-21 que capitanea visita a Rusia en un partido que se disputará bajo cero y en el que el cuadro de Luis de la Fuente, de prolongar su pleno, dejaría encarrilada la clasificación para el Europeo de la categoría que se disputará en Georgia y Rumanía en 2023. Los locales son segundos del Grupo C a 3 puntos de España, por lo que aventajar en 6 puntos además de la diferencia de goles particular con cuatro encuentros por delante sería un colchón, a priori, más que suficiente para el conjunto español, que ha ganado sus 5 choques. Ambas selecciones ya se vieron las caras en Almendralejo el 3 de septiembre con 4-1 a favor.

"El partido más difícil"

Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21 de fútbol, calificó como «el partido más difícil contra el rival más duro del grupo» el que le enfrenta este martes frente a Rusia, a la vez que reconoció que una victoria podría «dejar muy encarrilada la clasificación». «Es el partido más difícil contra el rival más duro del grupo y evidentemente puede dejar muy encarrilada la clasificación si se da un resultado positivo, pero también somos conscientes de que están en un gran momento; llevan cuatro partidos consecutivos ganados con cero goles en contra y es un rival muy serio», indicó De la Fuente. «Hay que estar a un nivel superior del que hemos ofrecido hasta ahora para tener posibilidades de ganar el partido y dejar ese camino un poco más llano», dijo el seleccionador.

Mamardashvili, en la sub-21

El joven portero del Valencia disputa hoy un amistoso entre Georgia sub-21 e Inglaterra que se disputará en el estadio de Batumi a las 18:00 horas. Es un partido importante para que el georgiano no pierda ritmo.