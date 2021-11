El gran momento por el que atraviesa Jules Koundé. El francés es una pieza clave en el sistema de Julen Lopetegui y de Didier Deschamps con la selección francesa.

El técnico guipuzcoano comprendió la difícil situación en la que se encontraba el jugador tras el cierre del mercado veraniego, pero supo conducir su puesta a punto tanto en lo anímico como en lo físico. Con el paso de las jornadas, su mejor versión volvió al terreno de juego.

Quiso salir el verano pasado del Sevilla Fútbol Club, el defensa veía que su etapa en Nervión había finalizado y la oferta que le presentó el Chelsea le mejoraba sus actuales condiciones económicas. Fue un verano movido el que vivió Jules Koundé y también el Sevilla FC que, por momentos, temió como uno de sus pilares fundamentales deportivos partía de su proyecto con pocos días de margen para maniobrar en el mercado de fichajes.

Finalmente, el traspaso no se produjo. El Sevilla FC se mantuvo firme, pese a la necesidad de vender para cuadrar cuentas, y no aceptó la oferta por considerarla insuficiente pues no se acercaba a los 80 millones de euros de la cláusula de rescisión del central francés.

En la selección francesa, Koundé fue titular en la goleada contra Kazajistán (8-0). Tras el encuentro, Koundé atendió a varios medios de comunicación de su país natal y volvió a ser cuestionado por su futuro, pero también por lo sucedido con el Chelsea durante el verano.

"¿Me afectó? Sí, un poco, pero ya me ocupé de eso", afirmó un Koundé sereno que parece que se ha olvidado de un Chelsea que nunca terminó de ir, de verdad, por él, ya que nunca se acercó a las cantidades económicas que exigía el Sevilla FC.

La llegada del mercado de invierno vuelve a posar ciertas incógnitas sobre el futuro del francés y Monchi, director general deportivo sevillista, es consciente de la situación con Jules Koundé, su jugador es objeto de deseo de muchos grandes clubes de Europa.