Xavi Hernández ha regresado a Can Barça con las tijeras podadoras en la mano y, tras confirmarse una primera llegada como es la del veterano Dani Alves para intentar reflotar al equipo, ya piensa en cómo hacer sitio a más refuerzos. Con un estrecho corsé económico apretando a la entidad azulgrana, el técnico ya le ha trasladado a su presidente, Joan Laporta, que quiere prescindir de hasta ocho jugadores de los que ahora mismo forman parte de la primera plantilla blaugrana.

El exvalencianista Neto es el primero de los descartes porque cobra mucho para apenas aportar nada diferencial con Ter Stegen como indiscutible y si llega una oferta que satisfaga a las partes, saldrá. Tras él aparece Samuel Umtiti, que no ha jugado ni un solo minuto en toda la temporada y cobra más todavía que Neto por el cartel con el que llegó e incluso el buen rendimiento que dio hasta que las lesiones cortaron de raíz su proyección. En ataque En ataque Luuk de Jong evidenció con Koeman que no encaja en el modelo de juego del Barça pese a las opoirtunidades que le dio su compatriota y de hecho con Sergi Barjuan desapareció de las alineaciones, mientras que Martin Braithwaite, mientras el equipo se estaba jugando la vida en Champions en Kiev, estaba dando una conferencia en el foro WebSummit, un gesto que no ha sentado demasiado bien pese a que el jugador estaba lesionado.

Riqui Puig, la eterna promesa que no acaba de arrancar con ningún técnico, sería el quinto descarte ya que hoy por hoy la irrupción de Nico y Gavi, junto al regreso de Pedri, le relegan a un segundo plano. Y por último está Philippe Coutinho, otro de los futbolistas que se lleva una ingente cantidad de la masa salarial y su rendimiento nunca ha llegado a ser diferencial. Ellos seis componen la lista negra y a ellos se unen Moussa Wague y Alex Collado, quienes sin oportunidades deberán buscar salida en un mercado invernal que se avecina movido en un Barça que necesita reaccionar ya quiere acabar entre los cuatro primeros de LaLiga.