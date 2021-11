Las altas expectativas puestas en Leo Messi una vez se confirmó su fichaje por el PSG comienzan a caer según avanzan las jornadas.

Pese a que su incorporación supuso el golpe definitivo para que el imperio de Nasser Al-Khelaïfi se posicionara como uno de los máximos candidatos para conquistar la Champions League, obsesión en la capital francesa, el jugador argentino sigue sin mostrar su versión más diferencial sobre el terreno de juego. Aunque en Champions lleve tres goles en tres partidos, en Ligue 1 continúa sin carburar.

No ha visto portería rival en ocho duelos ligueros, y en términos de planificación, su llegada a París no altera la mentalidad de Mbappé. Se realizó con la intención de convencer al ‘7’ para que renovase su vinculación con la entidad francesa.

La situación de Leo Messi es dramática en París

Gesto que, además de no haberse dado, está lejos de producirse. Además, en la cúpula del PSG están descontentos con sus convocatorias con la Selección Argentina pese a las molestias que le impiden rendir al cien por cien. Una serie de circunstancias que abren interrogantes sobre la figura de Leo Messi.

Sin embargo, el ‘crack’ argentino no está pasando por su mejor momento deportivo y emocional. La falta de adaptación a su nueva vida le impide olvidar su traumática salida del Barça, club donde desarrolló su trayectoria futbolística hasta que la economía de guerra que sufren en el Camp Nou frenó su continuidad.

Una etapa que, además de no olvidar, suspira por volver a sentir independientemente del prisma en el que lo viva en un futuro.

“Me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil, ayudar y sumar al que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico. No sé si pasará en el Barça o no. No sé si será de esta manera porque es el club que amo y quiero que siga creciendo y siendo uno de los mejores del mundo", explicó en una entrevista en SPORT.

Recelo en el PSG por la actitud de Messi

Pese a ello, Messi cuenta los días para recibir el 29 de noviembre su séptimo Balón de Oro. Premio a una temporada en la que fue el único rayo de luz entre el ostracismo que vivió el Barça más allá de su conquista de la Copa del Rey 2021.

Un reconocimiento que pone en valor su talento y sus números en su último año como azulgrana, aunque, independientemente de la satisfacción del galardón, servirá para desconectar de una temporada que está siendo turbulenta para él. El PSG mira con recelo al argentino, a la espera de una reacción que les eleve a la cima futbolística bajo su mandato en el frente de ataque parisino.