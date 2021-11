Vienen tiempos difíciles de la temporada en los que comienza a haber lesiones por culpa de la acumulación de partidos. Calendario complicado para el Real Madrid en la vuelta del parón de selecciones, ya que antes de 2022 los blancos se tendrán que enfrentar al Sheriff y al Inter en Champions y a equipos como Sevilla, Real Sociedad o Atlético de Madrid en liga.

La intención de Ancelotti es la de conseguir todos los puntos posibles, pero a su vez sabe que no será fácil. "Seremos un equipo bastante roto por un calendario devastador", explicó el entrenador. La preparación está siendo cuidadosa para intentar que no haya lesiones, pero a su vez intensa para que el equipo no se relaje.

Pintus, responsable del área física, está reduciendo riesgos lo máximo posible para evitar lesiones en un momento tan delicado. Por eso, ahora mismo la carga de trabajo en los entrenamientos no es tan grande como a principio de temporada.

En cuanto a lesionados, ahora mismo los blancos tienen cinco jugadores en la enfermería: Ceballos, Bale, Valverde, Rodrygo y Mariano. El galés fue el último en caer y estará tres semanas fuera de los terrenos de juego. De esta manera, Ancelotti podrá contar con un total de 23 jugadores para los siguientes encuentros.

Obviamente el técnico italiano está obligado a rotar y dar paso a distintos futbolistas para que así todos puedan llegar frescos a 2022. Eso sí, la prioridad estará en Champions competición que el Real Madrid tiene como objetivo principal, puesto que en liga saben que a no ser que lo hagan fatal la temporada que viene entrarán el competición europea.