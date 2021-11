Mingueza, canterano del Barça, ha lanzado un par de dardos envenenados a Ronald Koeman, el técnico que le subió al primer equipo del FC Barcelona pero con el que tuvo un par de desencuentros durante la etapa del holandés al frente del equipo

En declaraciones a TV3, el defensor empezó afirmando que el equipo había dejado de creer en el discurso del neerlandés: “El equipo dejó de confiar en las ideas de Koeman. El equipo necesitaba un cambio, ahora creemos en Xavi y seguro nos irá muy bien”.

A medida que ha ido profundizando en la situación del equipo, Mingueza ha dado la sensación de ir calentándose: "cuando no estás bien y las cosas no salen, necesitas un cambio. Estoy seguro de que con Xavi nos irá bien. La gente cree en lo que dice y esto es muy importante".

Sin embargo, en sus últimas respuestas ha dejado entrever que con Koeman había cierto libertinaje en las normas internas del equipo y a la vez que lo que está haciendo Xavi ahora no es nada inusual para los que se han criado en La Masia: "Por lo que se dice, parece que Xavi sea un sargento y que no se puede hacer nada. Pero no, simplemente ha puesto un poco de orden y disciplina. Estas son reglas que ya tenía en el juvenil y el Barça B. Para mí era extraño que estas normas no estuvieran hasta ahora".

Fue en el partido Barça-Getafe de la temporada pasada con 3-2 en el marcador cuando el defensor recibió una descomunal bronca de Ronald Koeman cuando el canterano, jugando en un 3-5-2, protagonizó una arrancada desde atrás tras combinar con Messi y buscar a Trincao. “¡Somos tres atrás!”, le gritó el holandés desde la banda visiblemente molesto y acto seguido le sustituyó por un Umtiti que reapareció ese día para jugar lo últimos minutos en lugar de Mingueza pese a su inactividad.