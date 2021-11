La mujer de Eric Abidal, Hayet Abidal, solicitará el divorcio con el exjugador del Barça. "Obligada por las circunstancias y con desagrado por el caso Hamraoui, Hayet Abidal solicitará el divorcio en Barcelona", ha comunicado este viernes Jennifer Losada, su abogada.

El caso Hamraoui sigue dando que hablar porque todavía hay mucho por aclarar y averiguar quién está detrás de la agresión que sufrió la ex jugadora del Barça. La policía judicial de Versalles sigue tomando declaración a los posibles implicados en los hechos con el objetivo de encontrar pistas y encontrar a los responsables.

El diario L'Equipe ha publicado parte del relato que Kheira Hamraoui hizo al día siguiente de los hechos en sede policial de tal forma que se pueden saber todos los detalles de lo que ocurrió el pasado 4 de noviembre.

Así narró Kheira Hamraoui su agresión

19.15 h: Kheira Hamraoui sale de su casa al municipio de Chatou, a las afueras de París. Su compañera, Aminata Diallo, primera sospechosa del caso, posteriormente absuelta, la pasa a recoger para acudir a la cena de equipo en un Toyota Corolla, cedido por el club. Se dirigen a buscar a otra integrante del equipo, la lateral izquierda Sakina Karchaoui.

19.50 h: Llegada al restaurante de Bois de Boulogne. Del viaje, Hamraoui apunta que "al no conducir, no noté si alguien nos seguía". La cena transcurre "con normalidad" y no nota "ninguna tensión en el equipo desde el inicio de la temporada", cuando ella se sumó a la plantilla.

22.00 h: Diallo vuelve a poner en marcha el Toyota con las mismas pasajeras a bordo. Hamraoui, copiloto, y Karchaoui, detrás.

22.30 h: Dejan en casa a su compañera, Sakina Karchaoui, y emprenden la vuelta -tanto Hamraoui como Diallo viven en Chatou- por una calle que la protagonista del relato recuerda que era "poco ancha y de doble sentido". Instantes después llegan a la altura de "un camión bastante alto que estaba estacionado a la izquierda de la calzada" de donde aparecen los dos hombres con pasamontañas de color negro. En ese primer momento "no veo ningún arma", reconoce Hamraoui. Sienten que uno de los atacantes grita "¡Abra la puerta! ¡Abre la puerta!" y después ya se precipitan los hechos del asalto violento:

El hombre de mi lado me agarró y me sacó del vehículo. Antes, cogió una barra rectangular de hierro que tenía escondida en el pantalón o bajo el jersey. Me dio una primera vez para forzarme a salir del automóvil. Caí en la carretera y después a la derecha de la calzada. Mi atacante me agredió con una barra de hierro varias veces. Vi que me pegaba principalmente en las piernas y yo intentaba protegerme con las manos.

Unos "cuántos" minutos más tarde: "La escena duró varios minutos, pero me pareció muy larga", sigue el relato de la víctima. En ese intervalo de tiempo en el que se produce la agresión, es cuando tanto Kheira como Aminata oyen la frase sobre "el hombre casado". Poco después ambos sicarios huyen con su vehículo en el sentido del tráfico y las dos jugadoras les pierden de vista.

Señalada primero Diallo y descartada después, es ahora el matrimonio Abidal el que está en el punto de mira.