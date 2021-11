La buena temporada que realizó Gonzalo Villar la temporada pasada en la Roma no le está sirviendo de mucho para ganarse el puesto en la presente a las órdenes de José Mourinho. Tiene 23 años y contrato hasta 2024, lo que ha llamado la atención de numerosos equipos tanto europeos como de la propia LaLiga. Pero, como suele ocurrir cuando las cosas no van bien... es que pueden ir peor.

Y es que la Roma ha informado este sábado de que Gonzalo Villar y su compañero Cristante han dado positivo por Covid-19. Ambos tenían la pauta completa de vacunación, pero ya se sabe que eso no implica que no te puedas contagiar. Y les ha tocado: "La AS Roma comunica que, tras los controles realizados a través de test PCR, Bryan Cristante y Gonzalo Villar, ambos vacunados, dieron positivo por COVID-19".