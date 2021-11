La enésima excentricidad de Ousmane Dembélé. Y seguro que no será la última. Según el programa 'Onze' de 'Esport 3', el delantero francés llegó tarde al entrenamiento de este martes pasado al pensar que el equipo se ejercitaba a una hora distinta. El de Vernon creía que el equipo entrenaba por la tarde, cuando lo debía hacer por la mañana.

El club, ante la no comparecencia de Dembélé, decidió llamarlo para ver por qué no se había presentado hora y media antes al entrenamiento tal y como Xavi Hernández tiene ordenado. El francés cogió el teléfono sorprendido y fue cuando se le avisó que la sesión era matinal y no vespertina. Ante el anuncio, el francés se preparó y, tal y como no podía ser de otra manera, llegó tarde al entrenamiento.

No es la primera vez que Dembélé ha llegado tarde desde que está Xavi Hernández. Durante la semana pasada, 'ESPN' informó que el de Vernon había acudido a la Ciutat Esportiva Joan Gamper tres minutos tarde.