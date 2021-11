Samir Nasri, ex jugador del Sevilla, del Marsella, del Arsenal y de Manchester City, confirmó la noticia de que el Kun Agüero deberá retirarse debido a los problemas cardíacos que le mantiene apartado de los terrenos de juego. Ambos mantienen una excelente amistad tras coincidir en el City y el anuncio lo hizo el jugador francés durante su participación en un programa televisivo de deportes de Francia.

“El Kun me acaba de enviar un mensaje y, lamentablemente, se confirma” dijo el sábado por la tarde Samir Nasri durante el programa March of ZeDay, de Canal +, antes de seguir con su explicación: “Por esta razón estoy muy triste. Después de haber sido el jugador que todo el mundo conocía, que era un fenómeno, es muy buen chico y una gran persona… Me da mucha pena porque no es una elección, es una retirada forzosa. Yo sé el amor que siente por este deporte y verlo parar de esta manera, me da mucha pena. Le envio mucho coraje y mucho año porque es alguien que aprecio enormemente”.