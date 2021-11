El argentino Leo Messi (Barcelona/PSG), el brasileño Neymar (PSG), los francés Karim Benzema (Real Madrid) y Kylian Mbappé (PSG) y el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus Turín/Manchester United), figuran entre los once jugadores candidatos al premio "The Best" al Jugador FIFA 2021, según anunció este organismo.

Junto a ellos, entre los candidatos a mejor jugador de 2021, figuran el belga Kevin De Bruyne (Manchester City), el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich), el noruego Erling Haaland (Borussia Dortmund), el también francés N'Golo Kanté (Chelsea), el italobrasileño Jorginho (Chelsea) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool). 🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men's Player



En el apartado The Best a mejor guardameta, están nominados el brasileño Alisson Becker (Liverpool), el italiano Gialuigo Donnarumma (Milan/PSG), el senegalés Edouard Mendy (Chelsea), el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich) y el danés Kasper Schmeichel (Leicester). The Best Entrenador Masculino Por su parte, los argentinos Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid) y Lionel Sebastián Scaloni (selección de Argentina), y el español Pep Guardiola (Manchester City), se encuentran entre los siete técnicos que pugnarán por el premio The Best al Entrenador de fútbol masculino FIFA 2021, según se anunció este lunes. Los candidatos finales a Mejor entrenador del fútbol masculino, así como el resto de premios The Best, han sido elegidos por un panel de expertos, al que sigue la votación del público que se cerrará el 10 de diciembre. El ganador se dará a conocer en una ceremonia 'online' que tendrá lugar el 17 de enero de 2022. Los siete técnicos elegidos, son: - Antonio Conte (Italia/FC Internazionale Milano/Tottenham Hotspur FC) - Hansi Flick (Alemania/FC Bayern München/selección de Alemania) - Pep Guardiola (España/Manchester City FC) - Roberto Mancini (Italia/selección de Italia) - Lionel Sebastián Scaloni (Argentina/selección de Argentina) - Diego Simeone (Argentina/Atlético de Madrid) - Thomas Tuchel (Alemania/Chelsea FC)