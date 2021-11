Ilias, que pudo ser jugador blanco, fue la gran sorpresa en el primer once de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. El jugador, aún en el Barça B, fue titular ante el Espanyol y aparece como una de las apuestas del nuevo preparador para esta etapa en el club.

Según contó su representante Horacio Gaggioli en el Què T'hi Jugues de SER Catalunya, Illias tuvo ofertas del Real Madrid cuando el Barcelona decidió deshacerse de él en la cantera.

"No me cuadró que le dieran la baja a Ilias cuando era un niño, en la vida todos nos equivocamos. Lo vi jugar en el Gimnàstic de Manresa y pensé ¿Cómo es posible?". Jordi Roura me dijo que tampoco lo entendía, y volvió al Barcelona. Él quiso ir al Barça, lo adora", aseguró.

En ese proceso de vuelta fue cuando llegó la oferta del Real Madrid, entre otros tantos clubes. "El Madrid quiso llevarse a Ilias, había también otros equipos de Europa interesados, pero él eligió volver al Barça", sentenció aclarando el cariño que le tiene al club para el que ahora sigue militando.

El propio Gaggioli quiso destacar también la humildad de Akhomach. "Es difícil que Ilias llegue a la nube, tiene los pies sobre la tierra. Está muy agradecido, pero sabe que él es Juvenil. Es un profesional enorme", afirmó.