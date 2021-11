Tras la destitución de Solskjaer, el Manchester United se ha puesto manos a la obra en busca de un nuevo entrenador. Mientras tanto, será Michael Carrick quien ocupe el cargo en funciones. Muchos son los nombres que se han relacionado en las últimas semanas con el club inglés. Incluso el actual seleccionador del combinado nacional español, Luis Enrique Martínez. Según Jamie Jackson, el último nombre que se ha vinculado con los diablos rojos ha sido el de Ernesto Valverde.

El ex entrenador del Fútbol Club Barcelona no entrena desde que fuera destituido de su cargo en el banquillo del Camp Nou. Sin embargo, el periodista inglés apunta que el Manchester United considera al técnico tan solo como una opción a ser entrenador provisional por si no llegan ninguna de las opciones preferidas del área deportiva: Pochettino o Rodgers.

Mientras tanto, el cuadro de Manchester continúa tratando de sobrevivir en cada competición. Esta tarde a las 18.45 se enfrenta al Villarreal en la Cerámica para intentar acercarse más al objetivo de pasar como primero de grupo. Para este partido será Michael Carrick quien esté al mando de la plantilla.