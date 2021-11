Jonathan Barnett, representante de Gareth Bale, dispara a los que critican al futbolista gales. El intermediario se encuentra en Madrid, en una reunión de agentes que se celebra en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, y no se ha cortado un pelo para poner en valor lo que ha hecho en el Real Madrid. Bale regresó lesionado tras un partido con Gales y haber estado dos meses sin jugar con el equipo madridista. Este nuevo contratiempo provoca que los aficionados estén indignados con un futbolista que fuerza para estar con Gales y no asume riesgos cuando está en Madrid.

Barnett se mostró muy crítico, además, con el mal comportamiento que, en su opinión, ha tenido la afición del Real Madrid con el jugador galés. "Es irrelevante, no me importa lo que piensen. No me importa lo que piensen los aficionados del Real Madrid. ¿Por qué debería preocuparme? Creo que han sido repugnantes con Gareth Bale. Se han comportado mal", afirmó.

Gareth Bale jugó su último partido con el Real Madrid el 28 de septiembre. En los dos últimos parones de la competición se fue con la Selección y regresó lesionado. Esto es lo que provoca el malestar entre los aficionados y también en el club, que no saben cómo gestionar este caso. Es reincidente.

La última vez que se le ha preguntado a Ancelotti, el entrenador italiano ha reconocido que, probablemente, no hicieron un buen diagnóstico para darle el alta médica. Pero en el club piden responsabilidad al jugador y le avisaron de que no forzara si había riesgo de recaída, cosa que el galés no hizo.

El futuro de Bale en el aire

Preguntado sobre si Bale tiene alguna opción de renovar y seguir ligado al Real Madrid, Barnett no fue muy preciso: "Le encanta vivir aquí con su familia, le encanta Madrid. Vamos a esperar, y a ver qué es lo que pasa".

Con Ancelotti la conexión es mucho mayor que con Zidane, pero las lesiones siguen impidiéndole rendir al máximo nivel. Y su salario es un problema, junto a Hazard, es el jugador mejor pagado de la plantilla con un sueldo bruto de unos 30 millones de euros por temporada. Se irá gratis en junio y su futuro seguirá lejos del Madrid.