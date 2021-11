En 'El Chiringuito' están convencidos de que Vinicius es el mejor jugador del mundo. Tanto Edu Aguirre, Tomás Roncero, Juanma Rodríguez y compañía encumbran al jugador brasileño, incluso el segundo piensa que Kylian Mbappé siente hasta envidia al verle jugar y no poder jugar a su lado en el Real Madrid, como si en el PSG no compartiera once con grandes jugadores. Todos los colaboradores, alentados por Josep Pedrerol, piensan eso. Bueno, todos no: Javi Balboa es el único que da algo de sensatez al asunto.