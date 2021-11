El fútbol ya no es como antes. Llegar a los 40 siendo profesional era algo casi sobrenatural. Ahora esa tendencia se ha visto trastocada y no son pocos los que llegan a esa edad disfrutando todavía del fútbol profesional. A continuación analizamos algunos casos de jugadores que podrían colgar las botas al final de esta temporada. Muchos casos, incluso, no sabíamos que seguían en activo.

ANDRÉS INIESTA El ex capitán del Barça lleva en Japón desde 2018 y en los últimos meses ha sufrido lesiones de larga duración. El centrocampista de Fuentealbilla, tras ser una leyenda con el Barça y la selección española, está tentado de regresar a España para formar un tándem de ensueño para el barcelonismo con Xavi Hernández. Su figura siempre será recordada por ser uno de los motores fundamentales de la coronación de España como campeona del mundo en Sudáfrica en 2010. ZLATAN IBRAHIMOVIC La retirada o no de Zlatan dependerá de si Suecia consigue meterse en el Mundial de Qatar. El delantero del Milán quiere ser el jugador de campo más veterano de la historia en disputar el torneo bandera de selecciones. Entre sus múltiples logros a lo largo de su carrera destaca haber militado y goleado en equipos tan variopintos como el Barcelona, el Inter, la Juventus, el Manchester United, el Paris Saint Germain, el Ajax o Los Angeles Galaxy. Un trotamundos en toda regla. FRANCK RIBERY El francés juega en la US Salernitana 1919, colista de la Serie A italiana y todo apunta a que a sus 38 años colgará las botas al final de esta temporada. El jugador ha sabido reformular su carrera en los últimos años en Italia, aunque todo el mundo le recordará como uno de los referentes del Bayern de Múnich de la pasada década. Ribery destaca por haber sido uno de los mejores extremos por la banda izquierda de su tiempo y por haber formado una pareja terrible con el joven Alaba. ARJEN ROBBEN El holandés ya regresó del camino de la retirada el año pasado con el Groningen, pero han vuelto a aparecer en su camino unas lesiones que fueron lo que motivaron su primera retirada. En su carrera, Robben brilló con luz propia en el Chelsea, en el Real Madrid y finalmente en un Bayern de Múnich donde se convirtió en una superestrella. Llevó a la selección de Holanda a la final del Mundial de 2010 y para muchos fue el extremo más incisivo de su generación. PIPITA HIGUAIN El delantero argentino está en el Inter Miami pero su rendimiento ya está lejos de sus días más brillantes en Europa. El jugador ha asegurado que no seguirá en el club que dirige David Beckham y todo apunta a que colgará las botas antes de regresar a una Argentina donde no se le tiene un especial cariño por sus fallos en la final del Mundial 2014. Higuain ha disfrutado de una carrera plena defendiendo los colores del Real Madrid, Juventus o Nápoles a lo largo de su trayectoria.