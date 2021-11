El Olympique Marsella 21/22 no termina de arrancar. Los de Jorge Sampaoli sucumbieron este jueves ante el Galatasaray (4-2) en la quinta jornada de la fase de grupos de la Europa League y definitivamente no estarán en dieciseisavos. Cuatro empates y una derrota dejan al cuadro del ex valencianista Pablo Longoria por detrás de Lazio y Galatasaray en un grupo que aspiraban a liderar después de que la temporada pasada incluso participaran en la Champions.

Por si fuera poco, los marselleses marchan quintos en la Ligue 1 a un sólo punto del cuarto y a tres del segundo, lo que significa que se encuentran en la pelea por los puestos de Champions. En cualquier caso, tienen un encuentro menos que los equipos de la zona alta, por lo que una victoria frente al Lyon les colocaría en la segunda plaza. El motivo fue el botellazo recibido por su estrella, Payet, por parte de la grada rival. El equipo de la ciudad de Marsella, campeón la Liga de Campeones en 1993, además de nueve veces campeón de la Ligue 1 o diez en la Copa de Francia, atraviesa un momento crítico en competiciones europeas: ha caído en fase de grupos en las dos últimas ediciones de la Europa League (2018/19 y 2021/22) y también en la última de Champions League (2020/21). Además, tan solo ha conseguido una única victoria en sus últimos 19 compromisos europeos con 13 derrotas y cinco empates. La última ocasión en la que sumó tres puntos fue ante Olympiacos por 2-1 en diciembre de 2020.