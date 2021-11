La relación de la plantilla del Barça con los servicios médicos es cada vez más tensa. A los varios episodios extraños ya vividos en los últimos meses hay que añadirle ahora un nuevo capítulo: el que se vivió con Sergi Roberto. El jugador de Reus entró en la convocatoria para el partido frente al Espanyol y, solo 48 horas después, causó baja para el trascendental choque ante el Benfica, un desenlace difícil de entender que provocó el enfado del canterano y también el de Xavi Hernández, que en la rueda de prensa previa al duelo en Villarreal no ocultó sus ganas de realizar cambios en el área médica.

Aunque no estaba al cien por cien para el partido ante el Espanyol, Sergi Roberto recibió el alta y entró en la lista para el derbi. Los servicios médicos habían dado el OK al regreso del jugador porque consideraban que las últimas pruebas así lo indicaban. Por precaución, y pensando en el partido ante el Benfica, Xavi no le dio minutos en el derbi el sábado 20.

Lo surrealista del caso fue que, 48 horas después de ese encuentro, el jugador volvió a notar molestias, motivo por el que se procedió a realizar nuevas pruebas. No se trataba de una recaída, sino que simplemente en el chequeo previo al partido ante el Espanyol no se había detectado que el jugador todavía no estaba del todo recuperado de su lesión en el cuádriceps del muslo derecho.

Los servicios médicos sí se percataron en dicha segunda exploración de que el jugador no estaba en condiciones de jugar, y fue entonces cuando el club anunció que sería baja en el duelo ante el Benfica. Dicha situación supuso una gran decepción y cierto enfado para un Sergi Roberto convencido ya de poder ayudar sobre el terreno de juego. También Xavi encajó con sorpresa y resignación lo ocurrido.

Este último capítulo vivido no ha hecho más que incrementar las tensiones entre el vestuario azulgrana y el 'staff' médico. No es la primera vez que sucede algo de este tipo esta temporada, y la larga lista de lesiones y recaídas habla por sí sola.