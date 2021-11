Patrice Evra ha utilizado sus perfiles oficiales de Twitter e Instagram para felicitar al jugador que considera que va a ganar el Balón de Oro 2021. El exfutbolista del Manchester United y la Juventus, entre otros clubes, ha realizado una publicación mediante la cual ha congratulado a Leo Messi, a quien da por vencedor del premio individual al mejor jugador que 'France Football' entregará este lunes.

"Felicidades Leo Messi por ganar otro Balón de Oro", ha escrito Evra en la primera parte del mensaje. La continuación del texto es menos clara: "También la gente que no me entiendo cuando hablo que me chupa la djudju", prosigue el escrito. En un comentario de la publicación, Patrice dice lo siguiente: "Cuando hablo es porque Cristiano es mi hermano y cuando os digo el futuro todos dicen que es un robo".

El texto es sorprendente porque, el pasado mes de octubre, Evra aseguró a 'ESPN' que "estoy harto, podrido, de que le den el Balón de Oro a Leo Messi". "Qué me van a decir que hizo este año, ¿ganar la Copa América? Bueno está bien, pero digan qué hizo en todo el año con el Barcelona", agregó.