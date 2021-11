El jueves empezó la Copa Davis bajo el formato propuesto por la empresa Kosmos, propiedad de Gerard Piqué. Esta innovación ha tenido bastantes críticos y ahora, Marion Bartoli, extenista profesional francesa, no se ha mordido la lengua y ha afirmado que el central azulgrana: "no sabe nada de tenis".

Para ella, Piqué ha tomado malas decisiones desde que compró la competición y en su opinión, es porque lo hizo como una oportunidad de hacer dinero: "Él no sabe nada de tenis. No es tenista, no conoce la historia del tenis, no es él quien ha jugado partidos de Copa Davis. Es alguien que quiere hacer dinero en torno a una oportunidad financiera. Aún podría rodearse de personas que pudieran asesorarlo mejor".

Bartoli siguió defendiendo su opinión, en este caso criticando la elección de las sedes compartidas y la posibilidad de que se dispute en Abu Dhabi: "Para tener ambiente necesitas naciones que reciban, otras que viajen".

Eso sí, en su discurso también aprovechó para alentar a Piqué a tomar un cambio de rumbo en relación con la competición: "Aún puedes hacer algo hermoso con eso, algo que siga siendo atractivo".