Ralf Rangnick puede que nunca hubiera pensado que algún día podría llegar a Cristiano Ronaldo pero después de un tiempo en la élite, y aunque parecía improbable que un inconformista como él pudiera entrenar a un club grande como el Manchester United, el técnico alemán es el nuevo interino del banquillo de Old Trafford.

Con su llegada a Manchester se ha abierto un debate donde los analistas se preguntan si, considerando el estilo de juego de Rangnick, el United tendrá la capacidad de poder jugar y presionar cómo el técnico quiere. Y es que ya sabemos que las obligaciones defensivas siempre cuestan aplicarlas en aquellos vestuarios grandes con futbolistas mediáticos. Y este es el caso de Cristiano Ronaldo.

De esta manera y buscando en la hemeroteca, los medios ingleses han recordado unas declaraciones de Rangnick. El técnico fue preguntado por si ficharía a Cristiano Ronaldo o a Leo Messi y éste lo tuvo muy claro. "No", dijo con claridad y seguridad. "Absolutamente no". Fue en una entrevista en 2016 y Rangnick argumentó que "tenemos un tope salarial. Y son demasiado viejos...", decía hace cinco años, cuando Ronaldo tenía 30 y no 36 años como actualmente tiene el luso. "Tenemos nuestra propia filosofía y no funcionaría", concluyó.