Se acerca la fecha para conocer quién va a ser el ganador del Balón de Oro (29 de noviembre) y hay tres favoritos. Estos son Messi, Cristiano y Lewandowski, tres de los mejores jugadores del mundo y que siguen compitiendo al más alto nivel a pesar de ya acercarse a una edad elevada para los futbolistas.

Los rumores ya colocan a Messi como el ganador de este premio, que sería su séptimo galardón de este tipo en toda su carrera. Eso sí, Pascal Ferré, un aclamado periodista responsable del conteo de los votos, señaló que ninguna de las versiones son ciertas. “Les digo que no puedo compartir el nombre porque los ganadores todavía no lo saben y no sería correcto que no fueran los primeros en enterarse. Es mi sexto año a cargo del evento. Todavía no cometo un error”, declaró Ferré.

Pues las declaraciones del periodista no se quedaron ahí, ya que también quiso hablar sobre Cristiano Ronaldo, competidor del argentino por el Balón de Oro. “Ronaldo solo tiene una ambición y esa es retirarse con más Balones de Oro que Messi y lo sé porque me lo ha dicho”, comenzó. “Es la Navidad de los jugadores de fútbol. La identidad del ganador es un gran secreto. No hay un equivalente en el resto del deporte, añadió”.