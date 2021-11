En el PSG y su entorno están cada vez más molestos con Neymar. El astro brasileño, de 29 años, no ha justificado hasta la fecha los 220 millones de euros que se pagaron por él en 2017. La entidad francesa ha logrado juntarlo de nuevo con Messi y formar un gran tridente sobre el papel con Mbappé, pero siguen sin mostrarse diferenciales en Europa, aunque esta vez sí, parece que en el torneo doméstico no tendrán problemas. Con 3 goles en 14 partidos disputados entre ambas competiciones no está para echar cohetes y más después de sufrir una grave lesión en el tobillo frente al Saint Etienne.

Pues bien, Neymar vuelve a ser protagonista de una polémica después de que haya sido pillado de fiesta tras sufrir la importante lesión que le mantendrá fuera del campo de juego un tiempo aún por determinar. El problema es que el futbolista abandonó el campo de juego este fin de semana en camilla, pero tras este grave incidente, se marchó directo a reunirse con su paisano Jottape, un importante cantante brasileño que se encontraba esa noche en París. No tendríamos noticias de esta reunión casi clandestina de no ser porque el propio cantante ha publicado fotografías y vídeos de fiesta con Neymar en su cuenta de Instagram hasta las 06.30 horas de la mañana. Cachimba, música y póker fueron tan solo algunos de los entretenimientos con los que ambos disfrutaron, y tal y como Jottape escribió, Neymar "está de vuelta 100%, eres luz amigo". Zasca de Josep Pedrerol a un seguidor que lo tachó de "payaso" La prensa parisina está muy cansada del comportamiento del brasileño, y más cuando se confirma su fama de fiestero. Él mismo expresó hace varios días que "la fiesta es una oportunidad para relajarse y disfrutar, y es algo a lo que nunca renunciaré". Y vaya que si cumple su palabra, porque incluso lesionado ha acudido a un club para divertirse como nunca con su buen amigo Jottape.