Visitar el Santiago Bernabéu no es plato de buen gusto para Monchi. La última polémica son unas declaraciones tras el triunfo del Real Madrid, en las que el director deportivo expresa su malestar por una acción en la que ve un claro penalti de David Alaba a Lucas Ocampos durante la primera parte con empate a uno en el marcador. Monchi, en los micrófonos de Movistar tras el partido, empieza a calentarse hasta que la periodista le traslada la queja de Emilio Butragueño por otra acción en la que el director de relaciones institucionales del Real Madrid ve un penalti de Koundé a Vinicius.

Esto hace estallar a Monchi, "¿Qué Butragueño ha visto un penalti a favor del Real Madrid? Y mi prima también ha visto un penalti". La contestación del dirigente y portavoz del Sevilla sorprende por cómo pierde las formas para hablar de la opinión que tiene Butragueño.

"Vosotros lo habéis visto y habéis dicho que es penalti", empieza diciendo Monchi en la entrevista tras el partido en el palco. Al principio traslada la queja a la evidencia de las imágenes y los comentarios de los periodistas que dicen que es un penalti claro. "Ni yo ni cualquiera que lo vea tiene dudas. Hay contacto, una zancadilla y es penalti. Un penalti muy claro. No voy a entrar en más discusiones... No es mi visión. Es la de cualquier persona que es objetiva... No es subjetivo. Es penalti", zanjó Monchi con un tono elevado.

"Esto no es nuevo"

Monchi quiso dejar claro que no es la primera vez que al Sevilla le perjudican en el Bernabéu. "Esto no es nuevo", comentó el director deportivo del club hispalense. Esta insinuación recuerda a la reacción que tuvo hace dos años, en enero de 2020, cuando se repitió el mismo resultado en el Bernabéu. El Sevilla perdió (2-1) y al equipo de Lopetegui le anularon un gol de Luuk de Jong por falta a Militao. Esto provocó la indignación en el Sevilla y unas palabras amenazantes: "Nos vamos enfadados, indignados y aquí me paro. Si anulan el segundo gol igual bajo al campo y saco al equipo. Es una jugada clave que marca todo y que nos hace mucho daño. Es absurdo analizar a partir de ahí...".