Florentino Pérez ya trabaja en el nuevo Real Madrid de la próxima temporada. El plan que tiene previsto el presidente del club blanco próximo verano pasa por una reforma galáctica. Su objetivo es firmar durante el próximo mes de enero un preacuerdo con Kylian Mbappé para que llegue gratis en verano y poder centrarse así en hacerse con Erling Haaland. El delantero noruego le habría confesado a Mino Raiola según Goal sus preferencias por el Madrid para el próximo curso, incluyendo únicamente dos grandes exigencias para terminar de dar el sí para unirse al proyecto comandado por Carlo Ancelotti para la temporada 22-23 tras el pago de su cláusula desde la Chamartín.

Las exigencias de Haaland

La primera condición del futbolista noruego para firmar por el Madrid sería contar con un salario de unos 25 millones por temporada, lo que le convertiría en el mejor pagado de la plantilla del Real Madrid; siendo la segunda el contar con un rol de indiscutible en los planes de Carlo Ancelotti, a sabiendas de que con Karim Benzema en la plantilla podría verse amenazada su presencia en el once en algunos encuentros importantes. Estas dos exigencias del delantero del Borussia Dortmund tienen el visto bueno de Florentino Pérez para dar luz verde a la operación, el presidente blanco ya está preparando los 75 millones de su cláusula para el próximo verano.

Prefiere el Madrid

El jugador tiene claro que quiere vestir de blanco el curso que viene, aunque es cierto que Haaland todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro, por lo que su puerta continúa estando abierta para el resto de sus grandes pretendientes. Y novias no le faltan en el fútbol europeo, ya que tanto el Manchester City, como el Paris Saint-Germain, como el Manchester United como el Chelsea, e incluso el FC Barcelona de Laporta continúan muy atentos a las últimas novedades respecto a la situación del futbolista, con Mino Raiola, su agente, buscando mediar y conseguir el mejor contrato posible para uno de los mejores delanteros del mundo.

Desde el entorno del futbolista confiesan su predilección por el Real Madrid, asegurando además que Erling Haaland no tomará su decisión hasta que termine la presente temporada, por lo que el culebrón puede dar todavía muchos cambios de guion durante los próximos meses. La gran relación entre los de Florentino Pérez y el Borussia Dortmund es otro de los factores que juega en favor del conjunto blanco, con su plan a punto para conseguir formar uno de los mejores tridentes de toda Europa y con mayor potencial de cara al futuro con Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y el propio Haaland.