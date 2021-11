Para Pep Guardiola contar en el Manchester City con un jugador de las características de Karim Benzema es un objetivo prioritario. Su juego asociativo, la ocupación de los espacios y, evidentemente, su capacidad goleadora, le convierten en un jugador muy apetecible para aquellos que gustan de este tipo de fútbol.

En este sentido, el rotativo británico The Sun asegura que Karim Benzema es el jugador preferido de Pep Guardiola para ocupar la posición de delantero centro en su Manchester City, que intentaría sacarlo del Real Madrid antes de que concluya su contrato en 2023.

Una opción nada descabellada teniendo en cuenta que Florentino Pérez no sólo tiene la intención de incorporar desde el PSG a Kylian Mbappé, sino también al delantero del Borussia Dortmund Erling Haaland.

Un mejor contrato lejos del Real Madrid

Karim Benzema no es ajeno a todas estas cuestiones y sabe del interés no sólo del Manchester City, sino también del PSG. Dos opciones que supondrían para él un contrato más suculento por lo que no descarta dejar el conjunto ‘blanco’.