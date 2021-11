¿Qué pasa con Luka Modric? Ahora mismo el futbolista del Real Madrid tiene muchas dudas sobre el futuro. El centrocampista croata acaba contrato esta temporada y el Real Madrid quiere renovarle, pero no de la manera que el jugador querría. Sin embargo, tiene ofertas que le llegan desde Inglaterra más que interesantes. Modric aceptará la última oferta para salir del Real Madrid si Florentino Pérez no le firma dos años más.

El croata sigue con la idea de querer renovar por dos temporadas, ya que piensa que futbolísticamente todavía tiene mucho que decir. Y una muestra de esto es que sigue siendo titular con el club blanco a pesar de ya tener 36 años. Si no hay una oferta de renovación por dos temporadas, parece que no llegarán a ningún acuerdo y se buscará un lugar lejos del Santiago Bernabéu. Su buen papel en el conjunto de Carlo Ancelotti le permite seguir teniendo un buen mercado, sobre todo le siguen muy atentos desde la Premier.

Uno de los favoritos es el Manchester City de Pep Guardiola, que le podría llegar a ofrecer un contrato por dos temporadas más una opción de acabar su carrera en la MLS jugando en el New York City. Una propuesta interesante a nivel deportivo que compite con la gran oferta a nivel económico, que es la del Newcastle United, el nuevo rico de Europa.

Otro club que está cogiendo muchos números en los últimos días es el Tottenham Hotspur, que es su exequipo. Modric podría volver a Londres para jugar bajo las órdenes de Antonio Conte. La última propuesta y la más emotiva que tiene sobre la mesa.

Al final, sin embargo, Modric quiere tener algún contrato la próxima temporada con algún club grande y, sobre todo, tener minutos de fútbol para poder llegar en forma al Mundial de Qatar 2022.

Florentino Pérez quiere ejecutar el plan de los mayores de 30 años. Siempre que un futbolista blanco pasa a ser veterano, sólo se puede renovar de año a año. Una medida muy inteligente que ayuda a no provocar quebraderos de cabeza como los que se han generado en el Barça. Esto mismo pasó con Sergio Ramos, que sólo se le ofreció un contrato por una temporada más, y finalmente no llegaron a un acuerdo. Y significa que el método a seguir con Modric será el mismo. Hasta ahora el club blanco sólo ha hecho ofertas de renovación a una temporada vista, cosa que, de momento, no encajan a Modric. Y aunque en las últimas semanas se haya dicho desde Madrid que la renovación está encauzada, la realidad es que pasan los días y que cada vez se enfría más.