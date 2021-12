Pep Guardiola está atento al futuro de Luka Modric. El jugador croata del Real Madrid está a 31 días de poder negociar con total libertad su futuro mientras su renovación sigue en punto muerto. El centrocampista acaba contrato esta temporada y Florentino quiere renovarle pero no en las condiciones que quiere el jugador, algo similar a lo que le pasó en su día con Sergio Ramos. Modric tiene ofertas, las más que interesantes llegan desde la Premier y en concreto del Manchester City. ¿Cambiará de aires la próxima temporada?

La idea inicial del jugador siempre ha sido ampliar su vinculación con el Madrid pero conforme han ido avanzando las negociaciones y Florentino ha expuesto sus condiciones, se ha ido abriendo a buscar otras alternativas. Él se siente un jugador importante y quiere que se le reconozca como tal, no cree que su edad sea un condicionante, como sí lo es para el presidente blanco, para no tener firmar un gran contrato, sobre todo en cuanto a duración. En ese sentido, el City es todo lo contrario, sabe que aún es un futbolista de alto rendimiento y no le importa su carnet de identidad.

Desde Manchester se quiere ofrecer a Modric un contrato de larga duración contando con un retiro dorado en el New York City, el club que controla en la Major League Soccer. Y eso, a sus 36 años es una suculenta oferta a estudiar, a pesar de que el croata siempre ha expresado su deseo de colgar las botas en el Real Madrid, club en el que cumple su décima temporada.

Pese a su edad, el centrocampista croata parece tener cuerda para rato. De momento sigue siendo un fijo en los esquemas de Carlo Ancelotti. La pasada campaña jugó un total de 59 partidos, contando el Real Madrid y su selección, y este ejercicio ya va por los 22. Y solo no ha jugado cuando las lesiones se lo han impedido.

El fuerte interés conjunto de Manchester por Modric ha hecho que se enciendan las alarmas en el Real Madrid. Y según apunta el periodista Fabrizio Romano, el club blanco planteará la renovación antes de acabar el año.