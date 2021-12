"No vamos a hacer regalos". Palabras de Pep Guardiola en rueda de prensa sobre la posible salida de Ferran Torres rumbo a Barcelona. El técnico del Manchester City tiene claro que la negociación entre clubes no será fácil. El conjunto inglés pide una cantidad muy superior a la que pagó por el jugador valenciano hace poco más de un año, más con un jugador que firmó hasta 2025 y está aún por amortizar. El Daily Mail ha publicado esta semana que, como mínimo, el City esperaría duplicar lo que pagó por Ferran Torres, que fueron 24 millones de euros fijos más 12 en concepto de variables. Laporta sabe que Xavi Hernández quiere al jugador pero la economía blaugrana no permite volverse locos en cuanto a las cifras de la operación.

"Siempre les he dicho a mis jugadores, especialmente el año pasado después de cuatro temporadas juntos ya: Por favor, no os quedéis aquí si no queréis estar en el club. Hacedlo por vosotros mismos, pero al mismo tiempo por el club. No tiene sentido. La vida es demasiado corta para estar en un sitio atado por un contrato en vez de estar donde más te apetece”, confesó Guardiola, que en un principio no quiso entrar en detalles sobre este tema: "¿Ferran Torres? No es mi trabajo comentar esto, ya lo sabéis. Tenéis que llamar a Txiki Begiristain, o al agente de Ferran Torres, o al Barça".

Sin embargo, más adelante, y en otra pregunta que no estaba relacionada con el caso Ferran Torres, Guardiola dejó una reflexión que ilustra a la perfección la postura del Manchester City. "No vamos a hacer regalos. Cuando nosotros vamos al mercado, sólo por el hecho de ser el Manchester City nos piden mucho más dinero por cualquier fichaje. Por el entorno que nos rodea y todo esto… Así que evidentemente no vamos a dejar que nuestros jugadores se vayan gratis. Tiene que haber una negociación, un acuerdo entre clubes… y cuando haya un acuerdo, que jueguen donde los clubes decidan", añade.