Erling Haaland es una de las piezas más codiciadas del fútbol europeo. En términos de mercado, su precio es tentador para cualquiera de los grandes del Viejo Continente. De hecho, muchos ya le han transmitido su deseo de hacerse con sus servicios, como es el caso de un FC Barcelona que, a través de Joan Laporta, busca maniobras para encajar la operación en sus cuentas, o de un Real Madrid que, mediante la avaricia de Florentino Pérez de hacer de su entidad un equipo invencible, intentará dar un golpe de autoridad en la ventana de transferencias firmando al noruego y a Mbappé, quien entra en la cuenta atrás para convertirse en agente libre.

Chelsea, PSG, Bayern o Manchester City son otros de los clubes que andan tras sus pasos y guardan sus cartas a la espera del día 1 de enero, donde se abrirá la puja para incorporarlo. No obstante, el Manchester United, equipo que es tendencia por la racha de resultados que vive en la actualidad, está en la pole debido a un factor diferencial: el valedor de las virtudes del delantero. Ralf Rangnick, nuevo entrenador de los de Old Trafford, lo llevó al Salzburgo y posteriormente al Leipzig. Es quien más ha confiado en su potencial, y en su nueva aventura, no quiere dejar escapar la oportunidad de tener en sus filas a uno de los futbolistas con mayor proyección del planeta. Por lo que, tal y como indica ‘Bild’, el Manchester United irá a por Haaland en un futuro inmediato.

Las cifras de la operación

Los 'red devils' planean una oferta irrechazable para las cuentas del Borussia Dortmund según el diario alemán. Pese a que su precio de salida esté marcado en 75 millones, la voluntad es tan fuerte que serían capaces de elevar la cantidad hasta los 118 millones para cerrar el acuerdo. No en vano, las cantidades de la operación serían superiores según primas, ya que al jugador le corresponderían entre 25 y 30 millones de salario y 60 millones a repartir entre su padre, Alf-Inge, y su agente, Mino Raiola. Todo, con la finalidad de abordar un traspaso estratosférico en la historia del fútbol, pero con la intención de contar con uno de los jugadores más fiables de cara a portería pese a su juventud.