En su momento apodado como el 'Mago', Francisco Alarcón es actualmente una sombra de lo que fue. El malagueño, uno de los centrocampistas españoles con más talento de los últimos tiempos, no existe para Carlo Ancelotti, que apenas lo ha utilizado en siete partidos oficiales esta temporada, tan solo dos como titular.

Si ya contaba poco para el italiano, después de lo que sucedió en Los Cármenes frente al Granada ha quedado borrado del mapa. Según informó la ‘Cadena COPE’, en el duelo que el Madrid terminó ganando por 1-4 ante el cuadro nazarí ocurrió un hecho grave con el andaluz como protagonista. En el 80’, Davide Ancelotti, hijo y segundo de ‘Carletto’, llamó a Jovic y Camavinga para entrar al terreno de juego y ordenó a Isco que siguiera calentando. El malagueño, que había interpretado que iba a salir también al campo en ese momento, se cabreó y se negó a seguir ejercitándose como le ordenó acto seguido Ancelotti júnior. Ahí se abrió la caja de los truenos.

Un triste final de blanco

Desde entonces, ha desaparecido de los esquemas del entrenador de Reggiolo. Ni siquiera ha salido a calentar en los tres encuentros que ha disputado el Real Madrid después del ‘día de autos’. En su último año de contrato con la entidad blanca (cada vez es más obvio que no hay ninguna opción de que renueve), Isco tiene toda la pinta de poder pasarse el curso en blanco si nada cambia. A sus 29 años, el de Arroyo de la Miel lleva demasiadas campañas renunciando a ser protagonista y se ha agarrado a su contrato. De hecho, en las últimas ventanas de mercado desde el club se ha intentado que aceptara algunas de las ofertas que han llegado (que no han sido pocas) por él, pero ninguna satisfacía obviamente los emolumentos que recibe actualmente. Un caso que podríamos equiparar al de Umtiti en el Barça.

Su valor, desplomado

Según el portal ‘Transfermarkt’, el valor más alto de Isco en el mercado se produjo el 31 de octubre de 2018 (90 millones de euros). Apenas tres años después, se ha desplomado en un 83% (actualmente es de 15 millones de euros). «No tengo que hablar con Isco, le tengo mucho cariño y no es mucho problema, él me dice que ya había calentado, estaba listo para entrar y ha entrado. No hay que montar un lío de esto. Isco es profesional, serio, está enfadado porque no juega pero nunca me ha faltado al respeto ni yo a él. Y nunca me faltará al respeto y nunca le faltaré al respeto. Tenemos una relación que no es sólo profesional, hemos pasado mucho tiempo juntos, nos respetamos al máximo». Esto fue lo que dijo Ancelotti del andaluz después de todo el lío en Los Cármenes. Obviamente, el ‘Pacificador’, haciendo honor a su apodo, quería rebajar la tensión y no poner a su pupilo en evidencia ante la prensa.