Paco Alcácer, preparado para su nueva oportunidad. El técnico del Villarreal, Unai Emery, compareció en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga Santander frente al Sevilla FC, que tendrá lugar mañana sábado a las 14.00 horas en el feudo del equipo hispalense y como era de esperar, repasó la situación en la que se encuentran sus delanteros tras pasar todos por la enfermería recientemente, entre ellos, Paco Alcácer.

El delantero de Torrent, ya recuperado de las molestias físicas, espera tener su oportunidad ante el Sevilla e ir sumando minutos para ganarse la confianza de Unai y acabar haciéndose un hueco en el once. El '9' del Villarreal no está rindiendo al nivel que se le espera, hasta el momento sus números están siendo realmente bajos; solamente ha disputado siete encuentros de Liga, cuatro de ellos partiendo de inicio y tres desde el banquillo. Y para confirmar su sequía goleadora, todavía no ha encontrado portería.

Unai Emery reconoció que el equipo se ha encontrado con varios contratiempos hasta el momento, entre ellos, la numerosas bajas por lesión. Es por ello que los resultados no le están acompañando al equipo como se esperaba, ahora mismo situado en doceava posición, a siete puntos de Europa, el principal objetivo del conjunto 'groguet'.

Sin embargo, el técnico vasco podrá contar contra el Sevilla con todos sus delanteros. En cuanto se refirió al ex del Valencia CF, el técnico del conjunto castellonense dejó claro que confía en recuperar su mejor versión y que cree que le va a dar mucho al equipo en lo que queda de temporada. El 'submarino' necesita al mejor Paco Alcácer para salir a flote.

"Paco hizo un buen partido el día de Madrid, el día de Manchester... luego, algunas molestias le han quitado continuidad. Sabemos que en la última fase tenemos que seguir trabajando para utilizarlo ahí en la última fase. Al final, dentro de la competencia, dentro del trabajo, dentro de cuando te llegue la oportunidad estar preparado.. A la vez, cada partido tiene una oportunidad de demostrar esas partes de mejora que pueda tener o esa parte de adaptación y rendimiento que queremos con él", apuntó el técnico vasco.