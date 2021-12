Kylian Mbappé ha vuelto a incendiar las redes sociales con sus nuevas declaraciones sobre su futuro y su posible fichaje por el Real Madrid. Durante la sesión de firmas de su nuevo cómic autobiográfico, un niño le preguntó si va a fichar por el conjunto blanco o si se va a quedar en el Paris Saint-Germain el próximo año. El delantero no se cortó y respondió con humor: "Todavía no lo sé, ¿tú qué quieres?", comentó Kylian; a lo que el niño respondió rápidamente: "Paris". Y el atacante parisino terminó con: "Pensaré en ello". Una conversación que ya ha revolucionado las redes y seguro que no gustará en Francia.

La estrategia del PSG para intentar renovar a Mbappé Mbappé, a un solo paso del Real Madrid Mientras tanto, en la entidad merengue ya dan por hecho el fichaje del delantero. Desde la cúpula madridista consideran que no hay marcha atrás y que si hubiese una sola posibilidad de renovar con el PSG ya lo habría hecho. Por ello, en el Real Madrid ya han comenzado a planificar la próxima temporada con Mbappé, quien será el líder del nuevo proyecto deportivo del conjunto blanco.