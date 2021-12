La operación salida en el Barça está en marcha y el futuro de Ousmane Dembélé en el conjunto blaugrana se complica a cada día que pasa. Sus agentes han manejado muy bien los tiempos y están ya a solo un mes de poder firmar contrato con cualquier club saliendo con la carta de libertad en junio. El Barça está haciendo todo lo posible por convence al futbolista, pero su oferta económica es muy inferior a las propuestas que está recibiendo el francés. Una de ellas, y muy avanzada, es la de la Juventus, que estaría en disposición de abonar un salario millonario ayudado por la fiscalidad italiana. Dembélé podría tomar una decisión ya en las próximas semanas.

El Barça no ha dado su brazo a torcer y la presión hacia el jugador es total. Desde el cuerpo técnico, al área de fútbol, pasando por la directiva, todos están apretando al atacante francés para que se quede en Barcelona. Y el jugador asegura que es su primera opción, pero siempre que se den unas condiciones económicas. Estaría dispuesto a perdonar dinero, pero lo que pide está muy lejos de las posibilidades actuales blaugrana.

Su agente ha ido subastando a Dembélé durante los últimos meses y saben que tienen las de ganar porque el jugador despierta mucho interés entre los grandes clubs europeos. Le ven como una de las grandes gangas del mercado estival. Todo indicaba que los clubs ingleses habían avanzado. El United lleva meses hablando con su entorno, al igual que el Chelsea y el Tottenham ha dado un paso a través de su director deportivo. Pero la Juve también está en la puja y podría llevarse al jugador.

En el Barça tampoco descartan que el PSG entre en liza en el último momento, aunque hasta ahora no han respirado en esta operación. El Bayern sí que tanteó la opción, pero no hará oferta ante las peticiones del futbolista, ya que el salario sería demasiado alto para lo que paga el club alemán. La partida ya está en su recta final y el Barça no se rinde, aunque ya admiten que su futuro aquí está muy, muy difícil.