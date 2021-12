Galopada de más de veinte metros, tranquilidad y definición de delantero goleador la de Takefusa Kubo para ganar al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. El futbolista nipón, cedido por el Real Madrid, dio una victoria increíble al Mallorca en casa del campeón de Liga. Un gol que confirmaba la remontada del balear, pero sobre todo, que agranda la crisis del equipo de Diego Pablo Simeone.

Las cámaras de Movistar LaLiga captaron la divertida conversación entre Kubo y su compañero, Kang In Lee al retirarse del campo. En esta Kubo, todavía excitado por el gol, le decía al exvalencianista "Me he cagao, me he cagao", hablaba sobre su mano a mano con Oblak.